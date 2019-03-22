Гранату бросили в Афинах в полицейскую будку у российского консульства

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. В полицейскую будку возле российского консульства в Афинах бросили взрывное устройство, нанесен незначительный ущерб, ведется расследование, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Греции.

"Сегодня ночью двое неизвестных на мотоцикле, проезжая мимо консульского отдела посольства России, бросили взрывное устройство в полицейскую будку, расположенную рядом с консульским отделом посольства. Нанесен незначительный материальный ущерб. Соответствующие органы Греции ведут расследование ", - рассказали в посольстве.

© Sputnik / Костис Нтантамис Стрингер агентства Sputnik пострадал в ходе протестов в Афинах

По словам источника в правоохранительных органах, ЧП произошло примерно 3.30 ночи, в будку полиции бросили гранату. Никто не пострадал, сказал собеседник агентства.

Консульский отдел российского посольства расположен в районе Халандри на севере Афин. Сейчас район возле консульства оцеплен полицией.

В ноябре 2016 года подобное происшествие произошло возле посольства Франции, расположенном напротив парламента Греции, в особо охраняемом районе Афин. Ночью 10 ноября двое неизвестных, проезжавших на мотоцикле, бросили гранату в будку полиции и скрылись. Ответственность взяла на себя анархистская "Организация революционной самообороны".

В последние годы в Греции нападения на дипломатические представительства происходят регулярно. Помимо крупных ЧП, зафиксированы десятки акций против посольств и вторжений на их территорию анархистов, совершаются они практически безнаказанно.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям