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Взрыв

Момент взрыва на химзаводе в Китае попал на видео

© REUTERS / China Daily
Происшествия
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На кадрах виден сначала пожар, а после происходит мощнейший взрыв – смотрите видео.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. В Сети опубликовали момент взрыва на химическом заводе "Цзянсу Тяньцзяи" на востоке Китая.

На кадрах виден пожар, затем происходит мощный взрыв, после чего пламя и клубы дыма моментально распространились вокруг.

​Что произошло на заводе

Взрыв произошел днем 21 марта. В результате погибли 47 человек, еще 32 пострадавших находятся в критическом состоянии, а 58 — в тяжелом. Всего в местные больницы доставили около 640 человек. 

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© Youtube / AstroAlert
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В правительстве региона сообщили, что данных об иностранных гражданах среди пострадавших пока не поступало.

В момент ЧП китайское сейсмическое агентство зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2.

Пожар на заводе уже потушен, но спасательная операция продолжается.

Из опасной зоны эвакуировали тысячу местных жителей и три тысячи сотрудников предприятия. Детские сады и школы закрыты.

ЧП стало крупнейшим для Китая в этом году.

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