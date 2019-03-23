Голые женские ноги спровоцировали драку на борту самолета - видео

КИШИНЕВ, 23 мар - Sputnik. Драка двух мужчин из-за босоногой девушки произошла на борту рейса Ryanair, следовавшего из Глазго в Тенерифе, цитирует издание Metro РИА Новости.

Началось все с оскорблений: одного из пассажиров почему-то сильно возмутило, что девушка ходила босиком по салону самолета. За барышню заступился ее молодой человек, в результате началась словесная перепалка, а затем и драка. Пассажиры самолета вместо того, чтобы разнять мужчин засняли инцидент на видео.

​После приземления в Тенерифе участников инцидента задержали полицейские.

"Перед нами сидела семья с маленьким мальчиком, они стали вынужденными свидетелями всего происходящего… Однако сотрудники самолета хорошо справились с ситуацией", – рассказал один из очевидцев.

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