В Румынии вылетела в кювет автоцистерна из Молдовы

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Автоцистерна с каустической содой перевернулась на выезде из муниципия Хушь уезда Васлуй, сообщают местные СМИ.

"Авария произошла на правом повороте, а автоцистерна перевернулась влево. Водитель был доставлен в больницу Хушь", - заявил пресс-секретарь Инспектората полиции уезда Васлуй Богдан Георгицэ.

За рулем автоцистерны, зарегистрированной в Республике Молдова, находился 49-летний гражданин Молдовы. Его госпитализировали с травмами.

По словам представителей Инспектората полиции уезда Васлуй, водитель застрял в искореженном кузове. Его перевезли в больницу имени Дмитрия Кастрояна в Хушь, его состояние стабилизировано, и он находится в сознании.

Был составлен протокол. Полиция расследует дело.

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