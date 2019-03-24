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Терпевший бедствие лайнер в Норвегии буксируют к берегу - видео

© REUTERS / Frank Einar Vatne / NTB Scanpix
Происшествия
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Более 460 человек из 1737 были эвакуированы спасателями.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Круизный лайнер Viking Sky, который в субботу днем потерял ход у берегов западной Норвегии в условиях сильнейшего шторма, буксируют к берегу, спасателям удалось эвакуировать 463 из 1373 человек, находящихся на борту, сообщает РИА Новости. 

Radu Albot
© AFP 2019 / PASCAL GUYOT
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Спасатели приступили к эвакуации находящихся на борту во второй половине дня в субботу. Сильный шторм в районе ЧП не позволил пересаживать людей на другие суда, единственная возможность была – поднимать по одному человеку на пять вертолетов, пришедших на помощь лайнеру. 

Круизный лайнер, потерявший ход у побережья губернии Мёре-ог-Ромсдал, буксируют к берегу в городу Молде. Буксировка может занять около 4 часов.

Отмечается, что в районе буксировки установилась хорошая погода, высота волны – 4-5 метров. Эвакуация пассажиров пока приостановлена, паром буксируют с помощью двух других судов.

Четыре члена экипажа - россияне. Позже стало известно, что поблизости потеряло ход грузовое судно, спасатели эвакуировали с него девять человек.

Ситуация находится под контролем, эвакуация идет медленно из-за того, что находящихся на борту парома по одному поднимают на борт вертолетов, которые могут вместить по 10-15 человек каждый.

17 человек направлены в больницы, у троих – серьезные травмы. По сообщениям спасательных служб, ситуация развивалась по оптимистичному сценарию: паром в какой-то момент находился всего в 100 метрах от мели и в 900 метрах от берега, прежде, чем его удалось поставить на якорь и зафиксировать.

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Теги:
видео, Норвегия, лайнер
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