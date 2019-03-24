Терпевший бедствие лайнер в Норвегии буксируют к берегу - видео

Более 460 человек из 1737 были эвакуированы спасателями.

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Круизный лайнер Viking Sky, который в субботу днем потерял ход у берегов западной Норвегии в условиях сильнейшего шторма, буксируют к берегу, спасателям удалось эвакуировать 463 из 1373 человек, находящихся на борту, сообщает РИА Новости.

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Спасатели приступили к эвакуации находящихся на борту во второй половине дня в субботу. Сильный шторм в районе ЧП не позволил пересаживать людей на другие суда, единственная возможность была – поднимать по одному человеку на пять вертолетов, пришедших на помощь лайнеру.

Круизный лайнер, потерявший ход у побережья губернии Мёре-ог-Ромсдал, буксируют к берегу в городу Молде. Буксировка может занять около 4 часов.

EU: Viking Sky cruise ship running aground off Norway | March 23 2019 | Bloomberg | 📹 Alexus Sheppard https://t.co/pNeMuyP36k pic.twitter.com/zGyyeOXDk5 — redball (@redball2) 23 марта 2019 г.

Отмечается, что в районе буксировки установилась хорошая погода, высота волны – 4-5 метров. Эвакуация пассажиров пока приостановлена, паром буксируют с помощью двух других судов.

Helicopter video from the evacuation of 1,300 passengers from the Viking Sky cruise ship off the coast of Norway. The vessel has been able to restart one of the engines and is now anchored two kilometres from land. https://t.co/E8sAKj3hnS @seaandcoast1 pic.twitter.com/jFdiZfKVVO — 𝓒𝓱 𝓐𝓶𝓲𝓽 𝓚𝓾𝓶𝓪𝓻™ (@amitdelhi15) 23 марта 2019 г.

Четыре члена экипажа - россияне. Позже стало известно, что поблизости потеряло ход грузовое судно, спасатели эвакуировали с него девять человек.

Ситуация находится под контролем, эвакуация идет медленно из-за того, что находящихся на борту парома по одному поднимают на борт вертолетов, которые могут вместить по 10-15 человек каждый.

17 человек направлены в больницы, у троих – серьезные травмы. По сообщениям спасательных служб, ситуация развивалась по оптимистичному сценарию: паром в какой-то момент находился всего в 100 метрах от мели и в 900 метрах от берега, прежде, чем его удалось поставить на якорь и зафиксировать.

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