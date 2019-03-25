Собачья верность: спас хозяев ценой собственной жизни

Пес по кличке Зеро попал на страницы американских периодических изданий как пример беззаветной преданности.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Собака погибла после такого, как напала на стрелка, угрожавшего ее хозяевам, проживавшим в Хьстоне. Об этом, в частности, пишет портал Oxygen.

Семья Мартинес подозревала Хавиана Кастенада, одного их знакомых их сына, в похищении драгоценностей, одежды и кошелька с тремя сотнями долларов наличными.

Тот все отрицал и перешел к угрозам. Более того, пришел в дом, несколько раз ударил хозяйку по лицу и начал стрельбу.

За нее, а также за дочь и сына Мартинес заступился пес по кличке Зеро. Он всякий раз вцеплялся в руку агрессору - как только тот подымал пистолет. В результате пес получил три пули, последняя из которых оказалась смертельной.

Стрелок ретировался, но на следующий день отправил сообщение, в котором угрожал, что подожжет дом, поскольку хозяева обратились в полицию.

При этом, по словам адвоката Кастенады, события разворачивались совсем иначе: это Мартинес натравили на его подзащитного своего пса.

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