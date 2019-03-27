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Кинорежиссёр, сценарист, продюсер, народный артист РФ Сергей Соловьев

В Москве экстренно госпитализировали кинорежиссера Сергея Соловьева

CC BY-SA 4.0 / Svklimkin / Сергей Соловьев на книжном фестивале "Красная площадь"-2017 (cropped photo)
Происшествия
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Сергей Соловьев - автор культовых фильмов, в которых передана атмосфера последних лет существования Советского Союза.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Российский режиссер Сергей Соловьев находится в больнице, о его самочувствии пока ничего не известно, ранее СМИ сообщили о том, что ему провели операцию. 

Кинопленка, архивное фото
© Flickr/ Miquel Angel Pintanel Bassets
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"Сергей Александрович в больнице, о его диагнозе и самочувствии мне ничего пока неизвестно", - сказал РИА Новости источник, близкий к окружению мастера.

По его словам, что у режиссера в последнее время было много работы, связанной с выходом в повторный прокат его культового фильма "Асса" 28 марта.

По данным Telegram-канала "Mash", у Соловьева воспалилась язва желудка и открылось внутреннее кровотечение. Была экстренно сделана операция, пациент находится под чутким просмотром врачей.

Соловьева принято называть культовым режиссером. Ему удалось запечатлеть дух перестройки. В конце 80-х он снял знаменитую трилогию "Три песни о Родине" , в которую вошли: легендарная "Асса" (1987), саркастическая "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" (1989) и трагифарсовый "Дом под звездным небом" (1991). В этих фильмах режиссеру удалось тонко и образно передать атмосферу (или, как говорит режиссер, "воздух") последних лет существования Советского Союза.

Всего Сергей Соловьев снял около двух десятков фильмов. Он входит в жюри крупнейших международных кинофестивалей, в том числе Венецианского, был председателем Союза кинематографистов России, является основателем и президентом Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня".

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