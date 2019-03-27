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Gerald R. Ford (CVN 78).

Новый американский суперавианосец "Джеральд Форд" сломался на испытаниях

© REUTERS / U.S. Navy/ Gitte Schirrmacher
Происшествия
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На борту авианосца находятся два ядерных реактора.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Новейший суперавианосец класса "Форд" сломался во время ходовых испытаний, сообщили источники в Военно-морском институте США.

Отмечается, что два ядерных реактора в ремонте не нуждаются. Неисправности обнаружены в работе паровых турбин корабля, после чего его корабль на верфь, передает РИА Новости.

Таким образом, как сообщил портал Navy Times, корабль передадут американскому флоту не раньше октября этого года — на три месяца позже запланированного срока.

Также известно, что у судна проблемы с подъемниками для вооружений, что беспокоит чиновников ВМС США. В частности, устройства не обладают надежным программным обеспечением. Пока флотским стандартам соответствуют лишь два подъемника из запланированных одиннадцати.

Новейший авианосец CVN-78 Gerald R. Ford заложили в 2009 году и сдали флоту в 2017-м. Судно обошлось США в рекордные 12,9 миллиарда долларов.

Всего Пентагон планирует построить от десяти до двенадцати кораблей класса "Форд".

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Теги:
авианосец, ВМС США
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