На Украине военнослужащий пострадал из-за взрыва на полигоне

Инцидент произошел в Черниговоской области во время осмотра территории.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. Украинский военный получил ранения в результате взрыва неизвестного предмета на полигоне в Черниговской области Украины, сообщила пресс-служба оперативного командования "Север" в Facebook, передает РИА Новости.

По данным командования, в поселке Гончаровское на общевойсковом полигоне оперативного командования "Север" двое военнослужащих при осмотре территории нашли неизвестное предмет. Нарушив правила безопасности, один из военных взял в руки предмет и отбросил его.

"В результате произошел взрыв. Один военный получил телесные повреждения средней тяжести, был доставлен в медицинское учреждение. Ему оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает. Второй военнослужащий остался невредимым", - говорится в сообщении командования в Facebook. Указывается, что происшествие произошло в среду.

Как отмечается, по данному факту назначено служебное расследование.

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