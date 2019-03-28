Две женщины думали, что спрятали золото в надежное место, но попались

Две гражданки Узбекистана, вылетающие рейсом Ташкент-Амритсар и использовавшие "зеленый коридор", пытались провезти золото на сумму 11 тысяч долларов

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. В Ташкенте две женщины проглотили 14 небольших слитков золота, чтобы вывезти их из страны. Нарушительниц задержали в аэропорту после дополнительной таможенной проверки, передает Sputnik Узбекистан.

Отмечается, что стоимость изъятого золота составила около 11 тысяч долларов. В данный момент по факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

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Ранее Государственный таможенный комитет Узбекистана сообщил о задержании аэропорту другой пассажирки, которая также пыталась в желудке вывезти золотые самодельные слитки стоимостью 4,3 тысячи долларов.

По данным ведомства, наиболее активными каналами контрабандистов, переправляющих золотые изделия через аэропорт Ташкента, остаются авиарейсы в Баку, Стамбул и города Индии.

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