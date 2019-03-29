Страшный пожар в Анкаре: погибли пять человек, 11 раненых

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. В столице Турции утром произошел крупный пожар в промышленной зоне Искитлер, огонь охватил трехэтажное здание, погибли по меньшей мере 5 человек, пострадали 11, передает Sputnik Турция.

В зоне бедствия работают пожарные и врачи. Место происшествия посетил губернатор Анкары Васип Шахин.

"При пожаре погибли пять человек, 11 ранены", - сообщил он журналистам.

Ankara'da kağıt toplayan Afganların kaldığı metruk binada yangın: 5 ölü, 11 yaralıhttps://t.co/vEXHgD0SlL pic.twitter.com/pPWReKbEbq — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 29 марта 2019 г.

Отмечается, что в этом здании проживали мигранты из Афганистана. На место происшествия прибыло большое число пожарных расчетов. Пожар удалось потушить.

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