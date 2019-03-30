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Бокал вина.

Попался на чужом вине: невероятные приключения молдаванина в Италии

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Происшествия
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Наш соотечественник пытался украсть из магазина несколько бутылок итальянского вина, однако был схвачен за руку и задержан полицией.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Сложно спрогнозировать поведение человека, который вознамерился выпить. Медики говорят, что люди, которые страдают одной из стадий алкогольной зависимости, неудержимы в своем стремлении найти спиртное. Тут, по словам специалистов, как говорится, лучше не становиться на пути у "страждущих". 

Характерный случай произошел несколько дней назад в итальянском городе Парма. Гражданин Молдовы, давно живущий и работающий в Италии, зашел в большой специализированный винный магазин, где попытался максимально аккуратно прикарманить две бутылки неплохого вина. 

Однако правонарушитель и не подозревал, что за ним пристально следит администратор магазина, сразу заподозривший за излишней возней у стеллажа с винами что-то неладное. Чтобы подстраховаться, администратор магазина незамедлительно вызвал полицию. Ну, а пока наряд ехал, он вместе с охранниками попытался задержать винного воришку и забрать у него бутылки с вином. 

Вино
CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
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Как пишут итальянские СМИ, заметив пристальное внимание к себе со стороны сотрудников магазина, выходец из Молдовы бросил бутылки с вином и попытался скрыться с места происшествия, подравшись с охранниками, которые буквально встали насмерть у выхода из магазина. 

Одному из сотрудников охраны даже понадобилась медицинская помощь. Правонарушитель был задержан только после того, как на место прибыли сотрудники итальянской полиции. 

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Стражам порядка удалось установить, что задержанный и раньше привлекался к уголовной ответственности за ряд преступлений, в том числе ограблений. Сейчас правонарушитель находится под предварительным арестом, судебной инстанции предстоит квалифицировать его действия и вынести приговор.

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Теги:
вино, кража, молдаванин, гражданин, Молдова, Италия
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