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Авария. Архивное фото.

Пока вы спали: авария в Меренах, взрыв в Китае, голый авиапассажир в США

© Sputnik / Nicu Goncear
Происшествия
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О событиях минувшей ночи читайте в традиционной подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 30  мар - Sputnik. От трагического до смешного, таков диапазон происшествий, информация о которых поступила в последние часы.

Смертельный удар машины в придорожное дерево 

Дорога
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Инцидент произошел около 22.00 вблизи новоаненского села Мерены. Водитель машины Hyundai двигался с высокой скоростью и, потеряв контроль над автомобилем, вылетел с трассы.

В результате столкновения с деревом на обочине один из пассажиров погиб, второй вместе с водителем были доставлены в кишиневский Институт скорой медицинской помощи.

Полиция устанавливает все детали происшествия, в том числе был ли человек за рулем под воздействием алкогольных напитков.

Пять человеческих жизней унес взрыв на фабрике в Китае

Инцидент произошел в провинции Шаньдун на востоке страны, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Взрыв
© REUTERS / China Daily
Момент взрыва на химзаводе в Китае попал на видео

Взрыв прогремел в цеху частной фабрики по производству перлита (горная порода - ред.) в городе Цинчжоу, Пятеро из находившихся там работников погибли, трое были ранены.

Легкие травмы получили и люди, находившиеся за пределами цеха производственного помещения.

По информации агентства, владелец фабрики был задержан полицией. Предварительное расследование показало, что авария была вызвана утечкой в резервуаре сжиженного газа. Проводится дальнейшее расследование.

В авиаполет - совсем налегке

Голого пассажира задержали в международном аэропорту О'Хара в Чикаго (США) перед посадкой в самолет, сообщает Fox News.

Другие пассажиры снимали неизвестного человека, когда он шел по взлетно-посадочной полосе совершенно голым. Источники рассказали, что мужчина пытался сесть на рейс, вылетающий из Чикаго.

​Полиция арестовала его и прикрыла жилетом. Непонятно, как мужчина попал на летное поле и когда он успел раздеться, сообщает СМИ.

Это не первый пассажир за последние несколько дней, который пытается сесть на борт самолета в обнаженном виде. В конце прошлой недели раздетый мужчина в московском аэропорту Домодедово выбежал к трапу во время посадки на рейс в Симферополь, сообщает РИА Новости.

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