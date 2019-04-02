Взрыв в здании Военной академии в Петербурге: есть пострадавшие - фото

Причины взрыва пока не уточняются: официально инцидент пока не прокомментировали.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. В Санкт-Петербурге прогремел взрыв в Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского. По предварительным данным, пострадали четыре курсанта, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Что именно взорвалось, пока неизвестно", - отметил источник.

В академии имени Можайского взрыв произошёл на пятом факультете. В результате обрушился лестничный пролёт, на третьем этаже сейчас заблокированы 15 человек. pic.twitter.com/Wv7Ww9EZao — 78 | НОВОСТИ (@good78news) 2 апреля 2019 г.

Местные СМИ сообщают, что на месте происшествия обнаружена мина, но это информация пока официально не подтверждена.

В настоящий момент на месте работают экстренные службы города.

"По предварительным данным, в учебном классе на втором этаже сработала мина. Пострадали четыре курсанта, кроме того, обрушился лестничный пролет со второго на первый этаж. Оказались заблокированы около 20 человек", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов приехал на место взрыва.

Прямую трансляцию с места событий ведут местные телеканалы.

​Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского – один из крупнейших военных вузов России. В академии готовят офицеров Воздушно-космических сил и других видов и родов ВС РФ, а также федеральных органов исполнительной власти.

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