СК РФ квалифицировал взрыв в академии в Петербурге как покушение на убийство

Расследование инцидента в академии будет вестись по нескольким статьям УК РФ.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц возбудили после взрыва в Академии им. Можайского в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в заявлении Следственного комитета.

"В связи с инцидентом в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге военным следственным управлением СК России по ракетным войскам стратегического назначения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.п. "а,е" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом)", - говорится в сообщении.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky Взрыв в здании Военной академии в Петербурге: есть пострадавшие - фото

По данным следствия, 2 апреля около 13.30 минут в одном из служебных помещений академии произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета. По предварительным данным, четверо военнослужащих получили различные травмы, им оказана медицинская помощь, жизни пострадавших ничего не угрожает.

"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выясняется происхождение сдетонировавшего предмета", - добавили в СК.

Ранее в Минобороны сообщили, что "неустановленный безоболочный предмет" взорвался во вторник в Академии, три человека получили травмы, им уже оказали медицинскую помощь, их жизни вне опасности. На месте работает руководство учебного заведения совместно с правоохранительными органами.

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского – один из крупнейших военных вузов России. В академии готовят офицеров Воздушно-космических сил и других видов и родов ВС РФ, а также федеральных органов исполнительной власти.

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