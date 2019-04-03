Подозрительная смерть: молдаванка погибла после вечеринки в румынском клубе

Не всегда шумные молодежные вечеринки заканчиваются лишь головной болью по утрам, подтверждение тому - смерть 20-летней гражданки Молдовы в Галаце после возвращения из ночного клуба.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Полиция румынского города Галац ведет расследование по факту подозрительной смерти девушки из Молдовы, которая скончалась после шумной вечеринки в одном из ночных клубов румынского города Галац, пишет sputnik.md.

Как сообщают румынские СМИ, девушка попала в больницу с алкогольной интоксикацией и отравлением неизвестным химическим веществом.

© AP Photo / Franka Bruns В ночных клубах Кишинева задержали жриц любви

"Речь идет о 20-летней студентке из Республики Молдова, которая умерла в больнице. В документах по делу указано, что она отравилась этанолом и неизвестным веществом. Сотрудники полиции открыли уголовное дело и ведут расследование обстоятельств смерти девушки. По предварительной версии, речь идет о непреднамеренном убийстве. Квалификация преступления может быть изменена в ходе следствия", - заявила румынским СМИ пресс-секретарь Инспектората полиции уезда Галац Габриела Костин.

Предсказанная смерть: модель Playboy уверяла, что ее могут убить - фото>>>

На данный момент следователи рассматривают сразу несколько версий смерти девушки, в том числе и умышленное убийство. Сейчас оперативники ждут результатов токсикологической экспертизы, по которым можно будет выяснить, какое именно вещество привело к летальному исходу.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям