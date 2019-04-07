11:58 07 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.65
Поиск
Бразильские полицейские. Архивное фото

В Бразилии обрушился мост: спасатели ведут поиски людей - видео

© REUTERS / Amanda Perobelli
Происшествия
Получить короткую ссылку
51 0 0

Власти проверят информацию о том, что в момент инцидента в реку рухнули два частных автомобиля.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Спасатели проводят поиски пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии. Об этом заявил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.

Инцидент произошел в субботу утром по местному времени недалеко от муниципалитета Можу на северо-востоке штата.

"На данный момент жертвы не были обнаружены", - заявил губернатор на заседании, видеозапись которого размещена на его странице в Facebook.

Он сообщил, что поисково-спасательные службы работают на месте с утра субботы. Власти проверят информацию о том, что в момент инцидента в реку рухнули два частных автомобиля.

Как сообщил губернатор на пресс-конференции обрушение произошло после того, как в одну из опор, на которых держится 860-метровый мост, врезалось транспортное судно. В результате обрушился участок моста длиной 200 метров.

По его словам, полиция занимается расследованием инцидента. Принимаются меры для нормализации транспортного сообщения. В районе обрушения объявлен режим ЧС, сообщил Барбалью в Twitter.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

Мосты Кишинева без оглядки на Геную – 100 строк о наболевшем
Путь в никуда: какие кишиневские мосты находятся на грани обрушения
В Индии рухнул мост с людьми, в сети появилось видео с места трагедии
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Бэби-бум в зоопарке Кишинева
Малыши в зоопарке Кишинева: верблюжонок, сурикаты, ослики - фото
Закалка с детства: Малышей от 6 лет тренируют кунг-фу в китайском Шаолине
Шаолинь, легенда и реальность: малолетние послушники осваивают азы кунг-фу
Кола и организм
Как кола влияет на организм

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться