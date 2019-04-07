В Бразилии обрушился мост: спасатели ведут поиски людей - видео

Власти проверят информацию о том, что в момент инцидента в реку рухнули два частных автомобиля.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Спасатели проводят поиски пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии. Об этом заявил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.

Инцидент произошел в субботу утром по местному времени недалеко от муниципалитета Можу на северо-востоке штата.

"На данный момент жертвы не были обнаружены", - заявил губернатор на заседании, видеозапись которого размещена на его странице в Facebook.

Он сообщил, что поисково-спасательные службы работают на месте с утра субботы. Власти проверят информацию о том, что в момент инцидента в реку рухнули два частных автомобиля.

Как сообщил губернатор на пресс-конференции обрушение произошло после того, как в одну из опор, на которых держится 860-метровый мост, врезалось транспортное судно. В результате обрушился участок моста длиной 200 метров.

По его словам, полиция занимается расследованием инцидента. Принимаются меры для нормализации транспортного сообщения. В районе обрушения объявлен режим ЧС, сообщил Барбалью в Twitter.

Seguimos firmes com a nossa força-tarefa, buscando soluções para amenizar os transtornos causados à nossa população após o acidente da ponte do Rio Moju.

Veja o vídeo completo com as últimas ações ⤵️https://t.co/apfETinKBr pic.twitter.com/Vc8xP7IelO — Helder Barbalho (@helderbarbalho) 7 апреля 2019 г.

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