Военные действия в Ливии: погибли уже более 20 человек

Миссия ООН в Ливии потребовала от сторон конфликта ввести двухчасовое перемирие в южной части Триполи для обеспечения эвакуации пострадавших.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. При столкновениях между армией Хафтара и лояльными правительству военными в Триполи погибли свыше двух десятков человек. Такие данные приводит Правительство национального согласия, пишет РИА Новости.

Миссия ООН в Ливии потребовала от сторон конфликта ввести двухчасовое перемирие в южной части Триполи для обеспечения эвакуации пострадавших.

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Ранее сообщалось, что лояльные правительству национального согласия (ПНС) Ливии вооруженные силы объявили в воскресенье о начале военной операции "Вулкан гнева" против Ливийской национальной армии под предводительством Халифы Хафтара.

В четверг командующий ЛНА Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". СМИ сообщили, что подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. В свою очередь глава правительства нацсогласия в Триполи Файез Саррадж отдал приказ применить силу в случае необходимости после сообщений о том, что ЛНА установила контроль над городами к югу и западу от Триполи.

В Ливии по-прежнему царит двоевластие - на востоке заседает избранный парламент, а в Триполи, на западе, правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с командующим Ливийской национальной армией маршалом Хафтаром, чья армия ведет затяжную войну с боевиками. Национальная нефтяная компания Ливии заявляет о нейтралитете и сотрудничает с обеими сторонами.

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