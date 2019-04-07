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Свыше 130 килограммов кокаина прибило к берегу Румынии: что говорит полиция

CC0 / dimitrisvetsikas1969 / 12181 фотография
Происшествия
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Спецоперация продолжается: в Констанце сотрудники правоохранительных органов все еще ищут пакеты с кокаином, которые прибило к берегу.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. На побережье Черного моря в Констанце 5-6 марта правоохранительные органы обнаружили пакеты, в которых находился в общей сложности 131 килограмм кокаина, сообщается на сайте румынской полиции.

© Photo: Poliţia Română
Пакеты с наркотиками, которые прибило на берег моря в Румынии

Отмечается, что спецоперация на побережье Черного моря продолжается. Сотрудники правоохранительных органов ищут подозрительные пакеты, которые могут содержать наркотики.

"Данные меры связаны с уголовным делом, открытым по факту наркотрафика. Операция проводится полицейскими, пограничниками и жандармами при координации управления расследований организованной преступности и терроризма Румынии", - отмечено в сообщении полиции.

Правоохранительные органы Румынии призвали местных жителей не открывать пакеты, которые они находят на пляже, а сообщать о них в полицию.

"В этих пакетах наркотики очень высокой концентрации (свыше 90%). Это ставит жизнь под угрозу", - подчеркнули в полиции.

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Теги:
Черное море, берег, море, кокаин, Констанца, Румыния
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