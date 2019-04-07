Свыше 130 килограммов кокаина прибило к берегу Румынии: что говорит полиция

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. На побережье Черного моря в Констанце 5-6 марта правоохранительные органы обнаружили пакеты, в которых находился в общей сложности 131 килограмм кокаина, сообщается на сайте румынской полиции.
Отмечается, что спецоперация на побережье Черного моря продолжается. Сотрудники правоохранительных органов ищут подозрительные пакеты, которые могут содержать наркотики.
"Данные меры связаны с уголовным делом, открытым по факту наркотрафика. Операция проводится полицейскими, пограничниками и жандармами при координации управления расследований организованной преступности и терроризма Румынии", - отмечено в сообщении полиции.
Правоохранительные органы Румынии призвали местных жителей не открывать пакеты, которые они находят на пляже, а сообщать о них в полицию.
"В этих пакетах наркотики очень высокой концентрации (свыше 90%). Это ставит жизнь под угрозу", - подчеркнули в полиции.
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