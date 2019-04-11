Погиб за кусок пиццы - за что застрелили мужчину в США

В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. В городе Гейнсвилл американского штата Флорида арестовали мужчину по подозрению в убийстве человека, заплатившего за чужую еду в закусочной, пишет РИА Новости.

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Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.

Мужчина не заметил одну из девушек в кафе, что ее возмутило. Спутник посетительницы вступил с Брюером в конфликт.

Через некоторое время мужчина покинул заведение, но затем вернулся с пистолетом и выстрелил Брюеру в голову. Тот скончался на месте.

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"Его доброта привела к такому исходу. Этого не должно было произойти", — сказала родственница убитого. Полицейские сразу задержали подозреваемого.

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