Погиб за кусок пиццы - за что застрелили мужчину в США

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. В городе Гейнсвилл американского штата Флорида арестовали мужчину по подозрению в убийстве человека, заплатившего за чужую еду в закусочной, пишет РИА Новости.
Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Мужчина не заметил одну из девушек в кафе, что ее возмутило. Спутник посетительницы вступил с Брюером в конфликт.
Через некоторое время мужчина покинул заведение, но затем вернулся с пистолетом и выстрелил Брюеру в голову. Тот скончался на месте.
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"Его доброта привела к такому исходу. Этого не должно было произойти", — сказала родственница убитого. Полицейские сразу задержали подозреваемого.
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