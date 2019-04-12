Рядом с Молдовой произошло землетрясение

Интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 2 балла по шкале Меркалли (примерно 4 балла по шкале Рихтера).

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Этим утром в Румынии произошло землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в 8:25:13 в уезде Бузэу. Сила составила 3,9 градусов по шкале Рихтера, эпицентр находился на глубине 131 км.

© AP Photo / Achmad Ibrahim Румынский сейсмолог: во Вранче ожидается серия мощных землетрясений

Вблизи эпицентра находятся следующие города: Нехойу (10 км), Инторсура Бузэулуй (41 км), Ковасна (41 км), Валений де Мунте (47 км), Мизил (49 км).

Ранее директор Института физики Земли в Румынии Мирча Радулян предупредил о крайне высокой вероятности сильных землетрясений во Вранче в самое ближайшее время. Радулян утверждает, что в ближайшие годы Румынию ждет серия сильных толчков.

Директор Института геологии и сейсмологии утверждает, что в случае землетрясения в Молдове силой более 6 градусов по шкале Рихтера, разрушения будут колоссальными. По словам специалиста, эксперты подсчитали, что только материальные потери в этом случае составят миллиарды леев.

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