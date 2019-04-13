Пока вы спали: русский кошмар для НАТО и самоподжог у Белого дома

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КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Российские зенитно-ракетные системы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они — "бестселлер", в то время как для НАТО — "кошмар". Об этом говорится в статье журналиста Гернота Крампера, опубликованной в немецком журнале Stern, передает РИА Новости.

С-400 оказались для Турции выгодными

Точные характеристики комплекса неизвестны западным странам, указывает автор статьи. При этом их сомнения в отношении возможностей данных систем бороться с "невидимками" были развеяны после покупки С-400 Турцией и другими странами, пишет журналист.

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"Присутствие всего лишь одного российского дивизиона в Сирии привело к тому, что западные истребители больше не могли контролировать воздушное пространство (страны. — прим. ред.), либо каждый боевой вылет становился непредсказуемым", — указывает автор.

Кроме того, покупка С-400 оказалась для Турции более выгодной, чем возможное приобретение американских комплексов Patriot, считает журналист.

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Уже не секрет

"С-400 считается более продвинутой, нежели система Patriot, и к тому же стоит почти в два раза дешевле", — указывает Крампер.Переговоры Турции и России о закупке С-400 начались в 2016 году. В 2017-м Москва подтвердила, что стороны заключили контракт. Тогда же Эрдоган сообщил, что Турция уже внесла аванс.Соединенные Штаты до сих пор пытаются не допустить поставок С-400 в Турцию. Они грозят санкциями и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи собственных новейших самолетов F-35.Однако в Анкаре неоднократно заявляли, что не откажутся от планов купить российские комплексы.

Инвалид на электрической каталке поджег себя в пятницу вечером перед Белым домом, сообщила в субботу Секретная служба.

"Мужчина на электрическом скутере-кресле поджег свою куртку, когда сидел на Пенсильвания-авеню за линией забора (Белого дома – ред.) с северной стороны. Офицеры в форме немедленно отреагировали, потушили огонь и оказали первую помощь", - говорится в микроблоге службы в Twitter.

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Пенсильвания-авеню проходит прямо перед Белым домом. На ней постоянно собираются туристы, чтобы сфотографироваться на его фоне.

Согласно информации Секретной службы, на время инцидента улица была перекрыта.

"Мужчина был доставлен в местную больницу с травмами, которые, судя по всему, не угрожают его жизни", - сообщила служба.

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