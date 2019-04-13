В России предотвратили теракт, ликвидированы боевики

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. В одном из районов Тюмени силовые ведомства России провели контртеррористическую операцию в ходе которой были ликвидированы боевики запрещенной в России террористической организации ИГ.

В пятницу управление Федеральной службы безопасности сообщило, что режим контртеррористической операции введен из-за выявления в одном из частных домов Тюмени боевиков, планировавших теракт в местах массового пребывания людей.

Тюмень.

Прямо сейчас люди, похожие на полицию и ФСБ, штурмуют дом, в котором предположительно засели люди, имеющие отношение к запрещённой на РФ организации ИГИЛ. pic.twitter.com/IS0BAm5EeF — Nina Borovik (@BorovikNina) 12 апреля 2019 г.

​Режим контртеррористической операции (КТО), действовавший в Тюмени с вечера пятницы, отменен, сообщает оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) в Тюменской области, передает РИА Новости.

"С 6 часов 23 минут (4.23 мск) 13 апреля 2019 года в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени Тюменской области правовой режим контртеррористической операции отменен", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с этого же времени снимаются специальные меры и временные ограничения, введенные на период проведения КТО.

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