I'm Batman: в США пассажир выпрыгнул из самолета

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. В аэропорту города Финикс, штат Аризона, произошел инцилент: пассажир American Airlines после посадки самолета выпрыгнул на взлетно-посадочную полосу, передает РИА Новости с ссылкой на CNN.
Выяснилось, что 25-летний мужчина "странно себя вел во время полета". Он "в случайном порядке дотрагивался до лиц других пассажиров" и брызгал их неизвестной жидкостью из пульверизатора.
Мужчину привели в переднюю часть самолета, чтобы он вышел раньше остальных пассажиров. После приземления, ожидая, пока откроется основная дверь, мужчина открыл служебную дверь и выпрыгнул с другой стороны самолета.
Как сообщила полиция, мужчина был взят под стражу и госпитализирован с травмами. Пострадавших среди остальных пассажиров не было. Инцидент не повлиял на работу аэропорта.
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