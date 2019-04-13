У здания посольства России в Киеве произошел взрыв. Под землей Загорелся высоковольтный кабель. Подробности следуют...
У здания посольства России в Киеве произошел взрыв. Под землей Загорелся высоковольтный кабель. Подробности следуют...
У здания посольства России в Киеве произошел взрыв. Под землей Загорелся высоковольтный кабель. Подробности следуют...
Cогласно законодательству, граждане Молдовы могут иметь два действительных паспорта одновременно.
В Молдстате выяснили, какие продукты питания чаще всего попадают на стол жителей республики.
В субботу все, кто желает испытать себя на степень грамотности письменной русской речи, будут писать "Тотальный диктант". Это — ежегодная акция, проводимая, в том числе, и в Молдове.
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