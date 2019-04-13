Черная суббота для ФБР: хакеры "слили" в Интернет личные данные агентов

Интернет-издание TechCrunch сообщает, что взломаны были три сайта, связанные с Ассоциацией Национальной академии ФБР.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Неизвестная группа хакеров взломала несколько сайтов, связанных с ФБР, и опубликовала в Интернете личные данные тысяч агентов и сотрудников правоохранительных органов, передает РИА Новости с ссылкой на интернет-издание TechCrunch.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Хакеры Anonymous обнародовали новые документы Integrity Initative

Хакеры "воспользовались уязвимостью" в защите не менее трех сайтов подразделений Ассоциации национальной академии ФБР (FBINAA), которая занимается, в том числе, обучением сотрудников правоохранительных органов, отмечает СМИ. Хотя один из хакеров, сообщил, что якобы группировка взломала более тысячи сайтов.

Данные, полученные в результате взлома, содержат около 4000 уникальных записей, в частности имена агентов, личные и правительственные адреса электронной почты, названия должностей, телефонные номера и почтовые адреса.

Интернет-портал не разглашает название сайта, на котором информация была выложена. В Ассоциации национальной академии ФБР данную информацию пока не прокомментировали.

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