В Швеции гоночный автомобиль протаранил толпу зрителей - видео

На место прибыли многие подразделения экстренных служб и скорая, одного пострадавшего отправили в больницу вертолетом.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Пять человек пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии когда во время гоночных соревнований в шведском городе Римбу в субботу один из автомобилей вылетел с трассы и врезался в зрителей, сообщает Aftonbladet.

"Два человека получили травмы средней тяжести, еще трое - более серьезные. Один из пострадавших был отправлен в больницу вертолетом", - цитирует издание представителя полиции Стокгольма Карину Скагерлинд (Carina Skagerlind).

СМИ сообщают, сам водитель в результате инцидента не пострадал.