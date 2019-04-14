Женщина вызвала полицию для защиты от пылесоса

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. За опасного преступника приняла жительница американского штата Орегон робот-пылесос, выполнявший уборку в ее ванной комнате, передает Sputnik Азербайджан с ссылкой на NBC News.
Прибывшие на место по вызову полицейские также услышали шорох в ванной комнате и потребовали, чтобы правонарушитель вышел из помещения и сдался.
Однако ответа от "злоумышленника" не последовало.
Когда же вооруженные полицейские выломали дверь, то обнаружили на полу комнаты робот-пылесос, который работал в режиме "тщательная уборка". Создаваемый гаджетом шум и послужил причиной беспокойства его хозяйки.
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