Автобус из Молдовы попал в ДТП в Яссах: восемь раненых, двое тяжелых — видео

На место происшествия выехали спасатели и экипажи скорой помощи, все пострадавшие доставлены в больницу.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Восемь человек получили ранения после того, как в субботу вечером два микроавтобуса, в которых находились 27 пассажиров, столкнулись на большой скорости вблизи населенного пункта Лецкань в Ясском уезде Румынии.

После аварии был введен "красный план" вмешательства в связи с большим количеством пострадавших. Префект Ясс Мариан Сербеску сообщил для сайта News.ro, что среди раненых двое находятся в тяжелом состоянии, в том числе водитель одного из микроавтобусов, причастных к аварии.

"Восемь пострадавших были доставлены в больницу. Двое из них тяжелые. Судя по тому, что мне сказали полицейские, водитель микроавтобуса, который ехал в Республику Молдова, развернул машину, после чего в нее врезался другой микроавтобус, идущий сзади. Пять человек находились в одном микроавтобусе, а 22 - в другом", — заявил префект Ясс.

По информации полицейского инспектората Ясс, среди раненых детей нет.

На место происшествия были отправлены несколько групп экстренных служб, три бригады скорой помощи на шести машинах.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

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