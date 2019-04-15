В столице Франции горит знаменитый Собор Парижской Богоматери - видео

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. В столице Франции горит легендарный Собор Парижской Богоматери. На видеокадрах, которые появились в социальных сетях, видны густые клубы дыма, крыша собора охвачена пламенем.

На месте происшествия работают пожарные расчеты. Территория вокруг собора оцеплена полицией.

Notre Dame, Paris, is on fire and it feels like the end of the world. pic.twitter.com/qYYk7ewipq — Shiv Malik (@shivmalik) 15 апреля 2019 г.

​Пламя поднимается на десятки метров.

Причина возгорания пока не известна. По словам ответственных лиц, пожар может быть связан со строительными работами, которые ведутся в здании.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK