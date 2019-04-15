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Пожар в Соборе Парижской Богоматери — первая реакция в Кишиневе

© AP Photo / Thibault Camus
Происшествия
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Легендарному собору, одному из символов Парижа, угрожает полное разрушение.

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Пожар в Соборе Парижской Богоматери может уничтожить один из самых известных памятников европейской цивилизации, так прокомментировал события в Париже советник президента Молдовы Корнелиу Попович.

"Страшно наблюдать в прямом эфире за страшным пожаром в соборе Парижской Богоматери. Огонь может уничтожить один из самых известных памятников европейской цивилизации, начиная с двенадцатого века. Печально, что это происходит 15 апреля, в Международный день культуры (Пакт Рериха)", - написал он.

Сочувствие Франции в минуты, когда горит легендарный собор, один из символов Парижа, выражают многие политики и общественные деятели во всем мире.

© AFP 2019 / Francois Guillot
Пожар размером с национальную трагедию: горящий Нотр-Дам де Пари - фото
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Архиепископ Парижа призвал священников звонить в колокола по всему городу, созывая на молитву на фоне пожара в Нотр-Дам. Кафедральный собор архиепархии Парижа загорелся в Великий понедельник — в начале Страстной недели. Католики всего мира готовятся к Пасхе, которая в этом году у христиан западного обряда приходится на 21 апреля.

Крупнейший пожар в соборе Парижской богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем объята несущая конструкция. На место ЧП приехали президент и премьер Франции. Около 400 пожарных мобилизованы на тушение пожара.

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Теги:
пожар
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