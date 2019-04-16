Христианские реликвии удалось спасти из горящего Нотр-Дам де Пари

Пожарные заявили, что фрагмент Тернового венца, часть креста Иисуса и тунику Людовика IX Святого были успешно эвакуированы из здания.

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Командир работающих на месте пожарных Жан-Клод Галле сообщил, что из охваченного огнем собора Парижской Богоматери эвакуированы реликвии.

"Мы пытаемся сохранить заднюю часть собора, где находятся самые ценные предметы. Все самое ценное уже перенесли в укрытие", - заявил он.

В Нотр-Дам де Пари находились реликвии, которые почитает католическая церковь, прежде всего часть Тернового венца Христа и фрагмент креста Иисуса. Удалось спасти и тунику короля Людовика IX Святого, сообщает французская газета Le Figaro.

Muy tristes las imágenes de #NotreDame que nos ofrece la policía de #Paris desde un dron. Es desolador pic.twitter.com/Ub406tgkka — Only Astro Photo (@onlyastrophoto) April 15, 2019

​Реликвии находились в ризнице, с самого начала пожара утверждалось, что священным предметам ничто не угрожает.

Терновый венец Иисуса Христа – реликвия, которая до 1063 года хранилась на горе Сион в Иерусалиме. Позднее он был перевезен в Константинополь, во дворец византийского императора.

В собор Нотр-Дам-де-Пари Терновый венец был привезен в 1239 году, когда его выкупил у императора Византии король Франции Людовик IX Святой.

This is not just a devastating loss of a magnificent building. Notre Dame Cathedral is the home for relics including the Crown of Thorns and a piece of the True Cross. pic.twitter.com/BB4HfAuYq9 — Robert Jimison (@RobertJimison) 15 апреля 2019 г.

​В РПЦ назвали пожар в соборе трагедией для всего христианского мира. "Помимо культурного значения, важно вспомнить в эти минуты, что в нем хранится великая для всех христиан святыня - терновый венец Христа Спасителя. Молимся, чтобы она не пострадала и также, чтобы Господь не допустил человеческих жертв в результате этого страшного события", - сказал секретарь отдела внешних церковных связей (ОВЦС) по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов), передает РИА Новости.

Генеральный директор Третьяковской галереи назвал назвал пожар "немыслимой потерей".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK