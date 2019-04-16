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Один пожарный серьезно пострадал в ходе тушения Нотр-Дама

© Sputnik / Dominique Boutin
Происшествия
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Тема:
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари: подробности и последствия (7)
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Огонь будут тушить всю ночь 400 пожарных, две башни собора удалось спасти.

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Один пожарный серьезно пострадал при тушении собора Парижской Богоматери, сообщает газета Monde со ссылкой на представителя МВД Франции.

С наступлением ночи, как отметил глава бригады пожарных Парижа Жан-Клод Гале, условия тушения становятся более опасными, существует риск, что части конструкции будут падать на пожарных внутри здания, передает РИА Новости.

Огонь уничтожил две трети кровли собора, однако обе башни удалось спасти. "Мы полагаем, что две башни собора удалось спасти", - заявил в эфире телеканала BFMTV глава бригады пожарных Парижа Жан-Клод Гале.

По его словам, на месте работают 15 спецмашин и 400 пожарных, которые меняются, чтобы избежать проблем с физической перегрузкой.

Глава бригады пожарных заявил, что тушение огня и спасение реликвий будут продолжаться всю ночь. "Наша печаль выходит за рамки слов, но мы все еще в бою. Сегодня вечером пожарные героически сражаются против огня", - заявил премьер Франции Эдуар Филипп.

Пожарные продолжают поливать здание собора Парижской Богоматери из брандспойтов.

​Французская пресса отмечает, что работу пожарных осложняет тот факт, что огонь распространялся с крыши. Лестницы не доставали до места возгорания, а с воздуха пожар опасались тушить, чтобы не обрушить несущие конструкции.

Сильный пожар в парижском Нотр-Даме объясняется тем, что огонь по горючим материалам на строительных лесах распространяется по вертикали практически мгновенно, при этом ситуацию осложняют средневековые узкие подъезды, рассказал РИА Новости доктор технических наук, профессор НИУ МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС России Владимир Ройтман.

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Тема:
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари: подробности и последствия (7)

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Теги:
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