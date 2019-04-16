Вырвано сердце Франции: как зарубежные СМИ пишут о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Зарубежные СМИ активно обсуждают произошедший в понедельник пожар в одной из главных достопримечательностей и символе французской столицы - соборе Парижской Богоматери.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник.

© Sputnik / Dominique Boutin Один пожарный серьезно пострадал в ходе тушения Нотр-Дама

Обрушился шпиль собора, пламенем объята несущая конструкция. На место ЧП приехали президент и премьер Франции. По данным французских СМИ, возгорание может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами, пишет РИА Новости.

Трагедия для всего мира

Газета Guardian выражает сочувствие Парижу в связи с его "ужасной потерей" и добавляет, что пожар в Нотр-Даме вызывает "сильную эмоциональную боль". Издание добавляет, что складывается ощущение, что "само сердце Франции и душа Европы были внезапно и злобно вырваны".

"Казалось, что когда рухнул шпиль, вместе с ним рухнул весь мир. Парижане плакали на улице; действительно, весь мир плакал", - пишет газета Independent.

Американская газета New York Times отмечает, что "пожар в Нотр-Даме вызвал горе во Франции и всем мире. Как сообщает издание, тысячи французских граждан выстроились вдоль берегов Сены, многие из них "в слезах и не в состоянии говорить", наблюдая за тем, как пламя полыхает в соборе, пережившем две мировые войны. Газета также отмечает, что "многие части сооружения были повреждены и нуждались в восстановлении".

Notre Dame de Paris en flammes ce soir... pic.twitter.com/8SkPSIYPKr — Pipolline (@Pipolline) 15 апреля 2019 г.

"Телевизионные и кабельные станции прервали свои регулярные передачи, чтобы транслировать многочасовое непрерывное освещение ужасающей катастрофы. Для парижан это был великий символ истории их города. Но Нотр-Дам принадлежит всему миру - и теперь одно из его величайших сокровищ понесло немыслимые увечья", - пишет газета New York Post.

Храбрые пожарные

Газета Evening Standard пишет, что во время тушения пожара в Нотр-Даме находились "храбрые пожарные" и сотрудники собора, которые пытались спасти драгоценные реликвии, в то время как другие сотрудники пожарной службы "боролись с адом извне". Отмечается, что один из пожарных был серьезно ранен в ходе тушения пожара.

"Огонь горел часами, практически не утихая, несмотря на усилия сотен пожарных. Когда тьма опустилась на город, огонь все еще не утихал. Пожарные работали всю ночь напролет и в итоге им удалось спасти основную структуру Нотр-Дама, предотвратив распространение огня на северную колокольню", - пишет газета USA Today.

Британская газета Daily Mail сообщает, что "многие очевидцы задавались вопросом, были ли пожарные достаточно хорошо экипированы, чтобы справиться с огнем на такой высоте". Издание отмечает, что для борьбы с пламенем было мобилизовано более 400 пожарных, "благодаря чему удалось предотвратить распространение огня на колокольню северной башни".

Будущее собора

Американская газета Washington Post пишет, что "Нотр-Дам не умер и снова поднимется, но никогда уже не будет прежним". Издание также отмечает, что "падение собора является ударом по Парижу и по всему, что он представляет".

© AP Photo / Thibault Camus Пожар в соборе Парижской Богоматери — первая реакция в Кишиневе

"Полная степень разрушения собора Нотр-Дам в Париже, безусловно, самого любимого из всех готических зданий, не будет известна в течение некоторого времени, но для мировой культуры это катастрофа. Важнейшим вопросом является то, в какой степени пожар повредил каменную надстройку. Даже если в некоторых каменных сводах не упала разрушающаяся крыша, любая известняковая кладка, находящаяся в длительном контакте с огнем, вероятно, будет ослаблена. Эту каменную кладку можно переписать и заменить, но не витражи на окнах", - пишет газета Wall Street Journal.

Британская газета Telegraph отмечает, что Великобритания тоже сталкивалась с подобными разрушениями, напоминая о пожаре, уничтожившем Винзордский замок, и разрушительных пожарах в дворце Хэмптон-Корт и Йоркском соборе, но, как отмечает издание, урон, причиненный Нотр-Даму, может быть намного более значительным. Однако газета добавляет, что собор Парижской Богоматери "может и должен восстать снова".

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