Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Пожар в парижском Нотр-Даме потушен, в настоящий момент продолжается проливка конструкций, сообщили в пожарной службе Парижа.
"Возгорание потушено. Мы продолжим следить за оставшимися очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы горение не возобновилось", - заявил официальный представитель парижских пожарных Габриэль Плюс.
Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, пишет РИА Новости.
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Обрушился шпиль собора, пламенем объята несущая конструкция.
Около 400 пожарных мобилизованы на тушение пожара. По данным французских СМИ, возгорание может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами.
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