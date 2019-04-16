Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Около 400 пожарных были мобилизованы при тушении пожара в Париже.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Пожар в парижском Нотр-Даме потушен, в настоящий момент продолжается проливка конструкций, сообщили в пожарной службе Парижа.

"Возгорание потушено. Мы продолжим следить за оставшимися очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы горение не возобновилось", - заявил официальный представитель парижских пожарных Габриэль Плюс.

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, пишет РИА Новости.

© Sputnik / Dominique Boutin Один пожарный серьезно пострадал в ходе тушения Нотр-Дама

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Обрушился шпиль собора, пламенем объята несущая конструкция.

Около 400 пожарных мобилизованы на тушение пожара. По данным французских СМИ, возгорание может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами.

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