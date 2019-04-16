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Пожар в соборе Парижской Богоматери

Эксклюзив Sputnik: люди рыдали и молились, чтобы Нотр-Дам уцелел - молдаванка в Париже

© AFP 2019 / STEPHANE DE SAKUTIN
Происшествия
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Тема:
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари: подробности и последствия (12)
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Гражданка Молдовы Виолета Шэрэнуц, которая вместе с двумя сестрами живет и работает в Париже, рассказала в комментарии Sputnik о том, как парижане восприняли печальную весть о пожаре в соборе Парижской Богоматери.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Пожар, который случился в соборе Парижской Богоматери, шокировал жителей Франции. Гражданка Молдовы Виолета Шэрэнуц, которая вместе с двумя сестрами живет и работает в Париже, рассказала в комментарии Sputnik о том, как парижане восприняли эту новость.

CC0 / Pixabay / stevepb
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"Все были мобилизованы, к собору приехало много пожарных. Там была моя сестра. Она рассказала, что люди были по-настоящему в шоке. Там было множество туристов. Люди стояли, смотрели на все это, рыдали и пели религиозные песни. Люди молились, чтобы Нотр-Дам уцелел. Макрон выступил с заявлением, чтобы поддержать людей. Он заявил, что собор будет реконструирован. И это вселило парижанам надежду. Это ведь не просто религиозное здание, это культовое место, символ Парижа, поэтому все себе задают вопрос: как мог случиться такой чудовищный пожар в двадцать первом веке, когда так вперед ушел технический прогресс?.. Непостижимо", - рассказала Виолета Шэрэнуц.

  • Пожар в соборе Парижской Богоматери
    Пожар в соборе Парижской Богоматери
    © AFP 2019 / ZAKARIA ABDELKAFI
  • Пожар в соборе Парижской Богоматери
    Пожар в соборе Парижской Богоматери
    © AFP 2019 / STEPHANE DE SAKUTIN
  • Пожар в соборе Парижской Богоматери
    Пожар в соборе Парижской Богоматери
    © AP Photo / Kamil Zihnioglu
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© AFP 2019 / ZAKARIA ABDELKAFI
Пожар в соборе Парижской Богоматери

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Ущерб определять рано

Тем временем представитель собора Парижской Богоматери Андре Фино заявил, что пока преждевременно определять масштаб ущерба. Пламя взято под контроль, но пожар пока еще полностью не потушен.

"Слишком рано, чтобы определить масштаб ущерба", - сказал Фино, добавив, что потребуются "годы работ" по восстановлению собора.

Пожар в соборе Парижской Богоматери
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
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Помощь будет посильной

Регион Иль-де-Франс выделит 10 миллионов евро (около 11,3 миллиона долларов) на экстренную помощь собору Парижской богоматери, где произошел пожар, сообщил глава региона Валери Пекресс.

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Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. К тушению были привлечены около 400 пожарных, газета Figaro со ссылкой на представителя пожарной службы сообщала о ликвидации открытого горения. По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта лесами.

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Тема:
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари: подробности и последствия (12)

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Теги:
молдаване, Париж
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