Огонь в соборе Парижской Богоматери полностью потушен - фото

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Огонь в соборе Парижской Богоматери полностью потушен, заявил представитель пожарных Парижа Габриэль Плюс.

"Весь огонь потушен. Сейчас стадия экспертизы", - сказал Плюс, которого цитирует РИА Новости.

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Он также отметил, что на месте работают специалисты, они проводят экспертизу всей структуры собора.

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Восстановление собора Парижской Богоматери после пожара может стать общим делом России и Запада, это докажет, что все-таки есть общие цели и ценности, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, российские специалисты готовы принять участие в восстановлении Нотр-Дама.

"Я думаю, что восстановление собора будет тем общим делом, которое докажет, что у нас общие цели, общие ценности, общие понимания смыслов бытия. И в этом смысле Россия не отделена от Европы какими-то стенами и санкциями", - сказал Швыдкой, цитируемый РИА Новости.

Архитекторы сходятся во мнении, что восстановление возможно.

"Еще не все потеряно, так как самая главная конструкция сохранена, выгорел по большей части интерьер, поскольку там большое количество деревянных элементов", - считает архитектор Владимир Плоткин.

Он добавил, что сколько времени займет реставрация - пока трудно сказать.

"Если это будет кропотливая и по-настоящему научная работа, это может занять 10 лет и даже больше", - считает Плоткин.

Архитектор Андрей Чернихов в свою очередь также считает возможным полную реставрацию собора после пожара. "Он научно настолько хорошо изучен, что с этим проблем возникнуть не должно", - сказал он.

Сейчас нужно в первую очередь провести обследование несущих конструкций, чтобы оценить их несущую способность, полагает архитектор Андрей Асадов.

"Понятно, что в то время строили на века, и это вызов скорее для современного общества – возможность объединиться, направить свою энергию в созидательное русло и всем миром восстанавливать эту жемчужину", - сказал архитектор.

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Асадов добавил, что восстановить собор в любом случае можно, но каких усилий – организационных, научных, строительных - это потребует, "нам только предстоит увидеть".

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. К тушению были привлечены около 400 пожарных. Госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что пожар в парижском соборе Нотр-Дам взят под контроль, но "полностью не потушен". По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта строительными лесами.

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