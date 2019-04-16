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Пожар в соборе Парижской Богоматери (день второй)

Огонь в соборе Парижской Богоматери полностью потушен - фото

© AFP 2019 / ZAKARIA ABDELKAFI
Происшествия
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На месте работают специалисты, которые проводят экспертизу всей структуры собора.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Огонь в соборе Парижской Богоматери полностью потушен, заявил представитель пожарных Парижа Габриэль Плюс.

"Весь огонь потушен. Сейчас стадия экспертизы", - сказал Плюс, которого цитирует РИА Новости.

Собор Парижской Богоматери после пожара
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
Пожар в соборе Парижской Богоматери: Молдова сопереживает Франции

Он также отметил, что на месте работают специалисты, они проводят экспертизу всей структуры собора.

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Восстановление собора Парижской Богоматери после пожара может стать общим делом России и Запада, это докажет, что все-таки есть общие цели и ценности, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, российские специалисты готовы принять участие в восстановлении Нотр-Дама.

"Я думаю, что восстановление собора будет тем общим делом, которое докажет, что у нас общие цели, общие ценности, общие понимания смыслов бытия. И в этом смысле Россия не отделена от Европы какими-то стенами и санкциями", - сказал Швыдкой, цитируемый РИА Новости.

Архитекторы сходятся во мнении, что восстановление возможно.

CC0 / Pixabay / stevepb
Во Франции начался сбор средств на восстановление Нотр-Дама

"Еще не все потеряно, так как самая главная конструкция сохранена, выгорел по большей части интерьер, поскольку там большое количество деревянных элементов", - считает архитектор Владимир Плоткин.

Он добавил, что сколько времени займет реставрация - пока трудно сказать.

"Если это будет кропотливая и по-настоящему научная работа, это может занять 10 лет и даже больше", - считает Плоткин.

Архитектор Андрей Чернихов в свою очередь также считает возможным полную реставрацию собора после пожара. "Он научно настолько хорошо изучен, что с этим проблем возникнуть не должно", - сказал он.

Сейчас нужно в первую очередь провести обследование несущих конструкций, чтобы оценить их несущую способность, полагает архитектор Андрей Асадов.

"Понятно, что в то время строили на века, и это вызов скорее для современного общества – возможность объединиться, направить свою энергию в созидательное русло и всем миром восстанавливать эту жемчужину", - сказал архитектор.

© Sputnik / Dominique Boutin
Один пожарный серьезно пострадал в ходе тушения Нотр-Дама

Асадов добавил, что восстановить собор в любом случае можно, но каких усилий – организационных, научных, строительных - это потребует, "нам только предстоит увидеть".

Крупнейший пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. К тушению были привлечены около 400 пожарных. Госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что пожар в парижском соборе Нотр-Дам взят под контроль, но "полностью не потушен". По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами, часть собора была закрыта строительными лесами.

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Теги:
огонь, Пожар
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