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Терновый венец

Терновый венец Христа: из сгоревшего Нотр-Дама - в мэрию Парижа

© Sputnik / Elena Visens
Происшествия
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Тема:
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари: подробности и последствия (16)
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Там же будет пока храниться еще одна драгоценная церковная реликвия.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Терновый венец Иисуса Христа и туника святого Людовика, хранившиеся в соборе Парижской Богоматери, перевезены в мэрию Парижа, другие произведения искусства будут помещены в Лувр и отреставрированы, заявил министр культуры Франции Франк Риестер.

© Sputnik / Ирина Калашникова
Верующие у Тернового Венца Иисуса Христа в кафедральном соборе Парижской Богоматери. Архивное фото.

"Произведения – наиболее ценные из них со вчерашнего вечера помещены в безопасное место в парижской мэрии", - сказал французский министр журналистам. Он отметил, что в мэрии, в частности, находятся Терновый венец Христа и туника святого Людовика.

© AFP 2019 / Geoffroy Van Der Hasselt
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"Остальные сокровища будут помещены в безопасное место в Лувре сегодня или завтра – как можно быстрее", - добил он.

Министр также сообщил, что картины Нотр-Дама будут вывезены, скорее всего, в пятницу и также помещены в резервы Лувра, где они будут осушены, защищены и отреставрированы. По его словам, картины не были затронуты огнем, однако были задымлены.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели.

Собор Парижской Богоматери после пожара
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
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По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами. Прокуратура открыла расследование в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. Как заявил прокурор республики, пожар в соборе не был преднамеренным, приоритетная версия - случайный характер возгорания. Свою помощь в восстановлении собора и сборе средств на его реставрацию предложили международные организации и крупные компании.

Президент России Владимир Путин выразил сочувствие президенту Франции Эммануэлю Макрону и всему французскому народу в связи с трагическими последствиями пожара и предложил направить во Францию лучших российских специалистов для помощи в восстановлении собора.

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Тема:
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари: подробности и последствия (16)

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