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Пожар в соборе Парижской Богоматери

Французский священник спас святыню христианского мира из горящего Нотр-Дама

© Sputnik / Доминик Бутен
Происшествия
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Священнослужитель не побоялся войти в собор, когда там уже вспыхнул пожар, чтобы спасти бесценный религиозный объект от огня.

КИШИНЕВ, 17 апр. – Sputnik. Жан-Марк Фурнье, капеллан парижской пожарной бригады, вынес из огня Терновый венец Спасителя. Первоначально были опасения, что святыня уничтожена пожаром.

​Он вошел в собор вместе с командой пожарных, несмотря на неизбежную опасность, и спас бесценный предмет.

"Он доказал свое бесстрашие, войдя в охваченный пламенем собор Нотр-Дам, чтобы вынести святыню в целости и сохранности. Он каждый день проходит между жизнью и смертью, и сегодня он еще раз доказал свою смелость", - сообщили представители пожарной службы Парижа.

© Sputnik / Ирина Калашникова
Служба в Соборе Парижской Богоматери. Архивное фото.

Отмечается, что 50-летний священник с командой чрезвычайных служб в 2015 году прибыл к месту теракта в концертном зале "Батаклан", где помогал раненым и помолился за души погибших.

Среди святынь, которые уцелели во время пожара, частица Креста Господня и рубашка Святого Людовика.

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Теги:
святыня, Париж, пожар, собор
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