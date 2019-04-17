Драма при аресте: экс-президент Перу покончил с собой

Свести счеты с жизнью сразу не удалось, сердце останавливалось три раза и лишь затем, в больнице, самоубийца скончался.

КИШИНЕВ, 17 апр – Sputnik. Бывший президент Перу Алан Гарсия, пытавшийся покончить с собой утром в среду во время задержания национальной полицией, находится в очень тяжелом состоянии, у него было три остановки сердца, сообщила группа медиков в эфире TV Peru.

Гарсию задержали в его доме в престижном районе Лимы Мирафлорес. В момент задержания он якобы попытался совершить суицид, в связи с чем был срочно доставлен в больницу в отделение шоковой терапии.

"Состояние очень критическое, очень тяжелое, у него было три остановки сердца, врачи его реанимировали", - сказал один из докторов.

© REUTERS / STRINGER Мадуро считает, что у него нет причин покидать пост президента Венесуэлы

За жизнь экс-президента продолжает бороться больше десяти врачей.

Гарсия подозревается в участии в преступном сговоре и отмывании денег. Кроме того, прокуратура предоставила улики, подтверждающие, что бывший президент получил от бразильской строительной компании Odebrecht взятку в 100 тысяч долларов.

В конце 2018 года Гарсия пытался получить политическое убежище в посольстве Уругвая, однако ему было в этом отказано. Как заявил тогда глава уругвайского МИД Родольфо Нин Новоа, правительство страны попросило экс-президента покинуть свое посольство в Лиме.

Позже канал Telesur сообщил, что экс-президент Перу Алан Гарсия, ранивший себя при попытке задержания, скончался.

Официального подтверждения этой информации нет.

По данным телеканала, который ссылается на врачей, политик получил сквозное ранение головы.

Гарсия возглавлял Перу с 1985 по 1990 год, а также с 2006 по 2011.

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