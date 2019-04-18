Актера фильма "На игле 2" Брэдли Уэлша застрелили в Эдинбурге

Неизвестный выстрелил в 48-летнего Уэлша после того, как актер припарковал машину у дверей своей квартиры в Эдинбурге.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Актер фильма "На игле 2" и бывший боксер Брэдли Уэлш был застрелен возле своего дома в Эдинбурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Scotsman.

© Sputnik / Нина Зотина В Уфе экстренно госпитализирован Дмитрий Быков

Сообщается, что неизвестный выстрелил в 48-летнего Уэлша вечером в среду после того, как актер припарковал машину у дверей своей квартиры в Эдинбурге.

На место прибыли полиция и скорая помощь, но медикам не удалось его спасти, он скончался на месте.

Уэлш получил роль в фильме "На игле 2" в 2017 году, после того сразился с 360 людьми подряд, в том числе с режиссером картины Дэнни Бойлом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CELEBRITY OBITUARY (@celebrity.death.news) 17 Апр 2019 в 9:57 PDT

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