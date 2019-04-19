Трагедия в Токио: мусоровоз въехал в толпу людей

Сообщается о 10 пострадавших, среди них 20-летняя женщина с грудным ребенком, они находятся без сознания.

КИШИНЕВ, 19 апр - Sputnik. В результате наезда мусоровоза на пешеходов в Токио пострадали 10 человек, двое из них без сознания, пишет газета "Майнити".

© Sputnik / Максим Блинов В Швеции гоночный автомобиль протаранил толпу зрителей - видео

Известно, что трагедия произошла в одном из центральных районов Токио. В результате столкновения с легковым автомобилем мусоровоз перевернулся и сбил нескольких прохожих.

Сообщается о 10 пострадавших, среди них 20-летняя женщина с грудным ребенком, они находятся без сознания.

Полиция проводит расследование обстоятельств случившегося.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK