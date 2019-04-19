После пожара: газета 20Minutes извинилась за обвинения в адрес Sputnik France

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Кадр, сделанный корреспондентом Sputnik France во время пожара в Нотр-Даме, стал причиной бурного обсуждения в мировых СМИ. Фото двух улыбающихся молодых людей, по распоряжению полиции пролезающих под лентой заграждения на фоне горящего собора, также привлекло внимание интернет-пользователей, часть из которых попытались использовать снимок для пропаганды исламофобии.

Первой из французских СМИ отреагировала одна из самых читаемых газет в стране 20Minutes. Корреспондент издания обратился к Sputnik France и, получив разъяснения, написал статью о домыслах интернет-аудитории. Однако позднее главный редактор новостного отдела французской газеты 20Minutes Од Лорьо в социальных сетях обвинила Sputnik France в попытке разжечь ненависть к мусульманской общине Франции. После замечаний главного редактора Sputnik France о безосновательных выводах Од Лорьо удалила сообщение и принесла извинения.

"Фотография была опубликована без комментария относительно того, кем являются эти люди, и по какому поводу они улыбаются. Они не привлекли внимание нашего корреспондента и редакции ни во время съемки, ни во время публикации фото. Нам очень жаль, что многие ксенофобы использовали этот снимок для пропаганды своих взглядов, а некоторые журналисты не пожалели времени на то, чтобы среди сотни опубликованных фото найти пример "исламофобии российских СМИ", — заявила руководитель Sputnik France Наталья Новикова.

Новикова также заметила, что "удивляет тот факт, что многие берутся судить о вероисповедании двух мужчин исключительно на основании их внешности".

Далее американский ресурс-лауреат Пулитцеровской премии Politifact обвинил Sputnik France в фотомонтаже с целью разжигания ненависти. Как отметила Наталья Новикова: "Запроса на комментарий от американского издания, гордящегося своим внимательным отношением к фактам, редакция так и не получила".

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