Из-за смертельной опасности президент Либерии срочно покинул рабочее место

КИШИНЕВ, 19 апр - Sputnik. Либерийский лидер вынужден работать из дома, так как в здании МИД, где находится его офис, нашли двух змей, сообщает газета Vanguard со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Смита Тоби.

Двух змей черного цвета обнаружили в зоне приема посетителей в здании МИД на этой неделе. Сейчас в здании проводится дезинсекция, на время которой президент временно сменил рабочее место. По словам заместителя пресс-секретаря, дезинсекция может помочь справиться с "ползучими существами".

Ожидается, что президент вернется на работу в здание МИД в понедельник.

СМИ отмечают, что в Либерии водятся ядовитые змеи, и "официальные лица предпочитают не рисковать".

Джордж Веа, с 1985 по 2003 год профессионально игравший в футбол, занимает пост президента с января 2018 года.

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