Страшное ДТП на трассе в Казахстане: 11 человек погибли и около 30 пострадали

В полиции сообщили, что в аварийно-спасательных работах задействованы порядка 50 человек и 15 единиц техники.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. В результате ДТП с опрокидыванием пассажирского автобуса на трассе в Казахстане 11 человек погибли и 29 пострадали, сообщает Sputnik Казахстан.

"Двадцатого апреля около 5 часов утра в Кордайском районе Жамбылской области на 181 километре автодороги Алматы-Ташкент произошло столкновение машины марки Toyota Camry с припаркованным вдоль дороги грузовым автомобилем. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения с вышеуказанными автотранспортными средствами, совершил опрокидывание", - говорится в сообщении пресс-службы МВД республики.

По данным МВД, "в результате ДТП на месте погибло 8 человек, 32 человека были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще 3 человека".

В полиции сообщили, что в аварийно-спасательных работах задействованы порядка 50 человек и 15 единиц техники.

"Начато досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее о неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщили в МВД. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

"По поручению министра внутренних дел создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД и департамента полиции области. Вина водителей автотранспортных средств будет установлена в ходе расследования с учетом заключения судебных экспертиз", - проинформировали в МВД.

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