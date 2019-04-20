09:59 20 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.15
  • USD17.91
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.67
Поиск
Срочно:

Страшное ДТП на трассе в Казахстане: 11 человек погибли и около 30 пострадали

© Sputnik / Владислав Воднев
Происшествия
Получить короткую ссылку
50 0 0

В полиции сообщили, что в аварийно-спасательных работах задействованы порядка 50 человек и 15 единиц техники.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. В результате ДТП с опрокидыванием пассажирского автобуса на трассе в Казахстане 11 человек погибли и 29 пострадали, сообщает Sputnik Казахстан. 

доступ запрещен полиция
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Пока вы спали: ДТП в Дрокии, освоение космоса, законопроект США

"Двадцатого апреля около 5 часов утра в Кордайском районе Жамбылской области на 181 километре автодороги Алматы-Ташкент произошло столкновение машины марки Toyota Camry с припаркованным вдоль дороги грузовым автомобилем. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения с вышеуказанными автотранспортными средствами, совершил опрокидывание", - говорится в сообщении пресс-службы МВД республики.

По данным МВД, "в результате ДТП на месте погибло 8 человек, 32 человека были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще 3 человека".

В полиции сообщили, что в аварийно-спасательных работах задействованы порядка 50 человек и 15 единиц техники.

Авария, архивное фото.
CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos
Страшное ДТП на Чеканах - трое детей попали в больницу - видео

"Начато досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее о неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщили в МВД. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

"По поручению министра внутренних дел создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД и департамента полиции области. Вина водителей автотранспортных средств будет установлена в ходе расследования с учетом заключения судебных экспертиз", - проинформировали в МВД.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Страшное ДТП в Португалии: погибли десятки человек - фото
В МИДЕИ сообщили, есть ли среди жертв ДТП в Португалии граждане Молдовы
Теги:
ДТП, Казахстан
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Самые прекрасные места на Земле, где снимали "Игру престолов" - фото
“Мы все смотрели на это со слезами на глазах” - Путин о пожаре в соборе Парижской Богоматери
Путин о пожаре в Нотр-Дам: “Мы все смотрели на это со слезами на глазах”
Самые безопасные страны ЕС
Рейтинг самых безопасных стран ЕС

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться