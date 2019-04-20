Беспорядки в Париже: против "желтых жилетов" полиция применила газ

Полицейских на акции протеста в Париже закидывают экскрементами, те отвечают слезоточивым газом.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Хулиганы в ходе акции протеста в Париже забросали полицейских бутылками с веществом, по запаху напоминающим экскременты, те в ответ применили слезоточивый газ, передает РИА Новости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sputnik France (@sputnik_france) 20 Апр 2019 в 3:56 PDT

Процессия пошла от министерства Экономики в сторону площади Республики. В голове колонны движется много людей в чёрном и с закрытыми лицами.

Параллельно протестующие строят баррикады на улице из дорожных ограждений.

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требованиями не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.

В эту субботу участники протестов выходят на улицу 23-ю неделю подряд. Во французской столице запланировано несколько манифестаций. При этом власти в очередной раз запретили проведение акций на Елисейских полях, а также в районе собора Парижской Богоматери.

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