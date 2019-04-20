Беспорядки в Париже: против "желтых жилетов" полиция применила газ

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Хулиганы в ходе акции протеста в Париже забросали полицейских бутылками с веществом, по запаху напоминающим экскременты, те в ответ применили слезоточивый газ, передает РИА Новости.
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Процессия пошла от министерства Экономики в сторону площади Республики. В голове колонны движется много людей в чёрном и с закрытыми лицами.
Параллельно протестующие строят баррикады на улице из дорожных ограждений.
Des barricades brûlées en chemin par des #Giletsjaunes https://t.co/Ykh7aprIT0 #Acte23 #ActeXXIII #20Avril pic.twitter.com/dDvMpxt8gz— Sputnik France (@sputnik_fr) 20 апреля 2019 г.
Протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требованиями не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.
Les #Giletsjaunes manifestent après l’incendie de #NotreDame— Sputnik France (@sputnik_fr) 20 апреля 2019 г.
À suivre en direct sur https://t.co/dOTgsUzMSK #Acte23 #ActeXXIII #20Avril pic.twitter.com/vUQRzph4vd
В эту субботу участники протестов выходят на улицу 23-ю неделю подряд. Во французской столице запланировано несколько манифестаций. При этом власти в очередной раз запретили проведение акций на Елисейских полях, а также в районе собора Парижской Богоматери.
Des barricades brûlées en chemin par des #Giletsjauneshttps://t.co/Ykh7aprIT0 #Acte23 #ActeXXIII #20Avril pic.twitter.com/gzOaNlDvXg— Sputnik France (@sputnik_fr) 20 апреля 2019 г.
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