Взрывы в церквях на Шри-Ланке: 160 человек погибли, более 360 - пострадали

Школы Шри-Ланки будут закрыты в понедельник и вторник после прогремевших в стране взрывов.

КИШИНЕВ, 21 апр – Sputnik. Все школы на Шри-Ланке будут закрыты в понедельник и вторник после серии взрывов в стране, жертвами которых стали 160 человек, сообщает РИА Новости.

"Все школы страны будут закрыты завтра, 22 апреля, и во вторник, 23 апреля", - говорится в сообщении министерства образования Шри-Ланки.

© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE Взрывы в церквях на Шри-Ланке

Шесть взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. Как сообщили число погибших - 160 человек, более 360 человек пострадали. Правительство Шри-Ланки во главе с премьер-министром проводит экстренное заседание.

© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE Взрывы в церквях на Шри-Ланке

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