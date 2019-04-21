Еще два взрыва прогремели на Шри-Ланке

Один взрыв произошел в городе Дехивала на западе Шри-Ланки, другой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik.

© AP Photo / Eranga Jayawardena Взрывы в церквях на Шри-Ланке: 185 человек погибли, почти 500 - пострадали

Еще один, седьмой, взрыв произошел в городе Дехивала на западе Шри-Ланки, сообщает РИА Новости.

Взрыв прогремел рядом с зоологическим садом. Жертвами стали два человека, несколько граждан пострадали.

Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники сил безопасности, зоологический сад временно закрыт.

Восьмой взрыв произошел в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода.

© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE Взрывы в церквях на Шри-Ланке

Ранее сообщалось, что семь взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. Число погибших превысило 180, почти 500 человек пострадали.

Правительство Шри-Ланки во главе с премьер-министром провело экстренное заседание.

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