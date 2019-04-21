Еще два взрыва прогремели на Шри-Ланке

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik.
Взрыв прогремел рядом с зоологическим садом. Жертвами стали два человека, несколько граждан пострадали.
Отмечается, что на место происшествия прибыли сотрудники сил безопасности, зоологический сад временно закрыт.
Восьмой взрыв произошел в жилом комплексе в пригороде Коломбо Дематагода.
Ранее сообщалось, что семь взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. Число погибших превысило 180, почти 500 человек пострадали.
Правительство Шри-Ланки во главе с премьер-министром провело экстренное заседание.
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