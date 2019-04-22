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На Шри-Ланке произошел еще один взрыв - видео

© REUTERS / STRINGER
Происшествия
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Рядом с церковью, которая была подорвана в минувшее воскресенье, на воздух взлетел грузовик. ЧП произошло, когда саперы пытались обезвредить обнаруженную бомбу.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Новый взрыв прогремел в столице Шри-Ланки Коломбо недалеко от церкви в ходе работ по обезвреживанию бомбы в грузовике, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что рядом с церковью, которая была подорвана в минувшее воскресенье, на воздух взлетел грузовик. ЧП произошло, когда саперы пытались обезвредить обнаруженную бомбу.

Полиция Шри-Ланки задержала 24 человека в связи с несколькими взрывами, произошедшими на острове в воскресенье.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо.

Взрывы в церквях на Шри-Ланке>>>

По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 290, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании. Около 500 человек пострадали.

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Теги:
Шри-Ланка
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