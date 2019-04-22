Стамбульская четырехэтажка сползает со склона в пропасть - видео катастрофы

Жилой дом, оказавшийся в зоне оползня, спасти не было никакой возможности. Такая же участь грозит соседним зданиям.

КИШИНЕВ, 22 апр – Sputnik. Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня, жителей эвакуировали, пострадавших нет, сообщила администрация губернатора Стамбула в понедельник.

"Сегодня в 14.15 в результате обвала поддерживающей стены обрушился 4-этажный дом в районе Кягытхане. Утром жильцы дома были эвакуированы, также были приняты меры безопасности в районе", - говорится в сообщении, размещенном на сайте властей.

Отмечается, что инцидент обошелся без жертв.

​​Покинули свои жилища и люди, проживающие в еще десяти домах в непосредственной близости от рухнувшего здания.

Этим строениям также угрожает обрушение.

Телеканал NTV показал видео, снятое в момент обрушения здания. Здание, стоящее на краю обрыва, возникшего из-за оползня, рухнуло с высоты нескольких десятков метров и полностью разрушилось. По всей видимости, эвакуация жильцов была проведена экстренно, так как на кадрах видно развешанное для сушки белье на балконах.

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